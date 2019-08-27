فضيتان لمصر فى الأثقال والسلاح بدورة الألعاب الأفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق الرباع المصرى مصطفى إبراهيم ميدالية جديدة أضيفت لرصيد البعثة المشاركة فى دورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليًا فى المغرب. وتوج الرباع المصرى بفضية الخطف فى منافسات وزن 43 كجم، بعدما رفع ثقلاً وزنه 138 كجم. وفى المقابل توج الرباع التونسى كريم بن هيا بالميدالية الذهبية فى منافسات الخطف بذات الوزن بعدما رفع ثقلاً وزنه 145 كجم. وفى ذات الدورة اكتفت اللاعبة المصرية سارة نونو بالميدالية الفضية فى منافسات السلاح، لتضيف ميدالية جديدة لبعثة مصر المشاركة فى الألعاب الأفريقية Advertisements وخسرت اللاعبة المصرية نهائى السلاح للسيدات أمام منافستها المصنفة عالميًا التونسية سارة بسيس، لتنجح التونسية فى الفوز بنتيجة 15-9. وتوجت المصرية ناردين إيهاب ببرونزية ذات المنافسات بعدما خسرت نصف النهائى أمام بطلة تونس.

تتويج مصطفي ابراهيم

مصطفي ابراهيم

مصطفي ابراهيم

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