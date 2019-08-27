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شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الاتحاد السكندرى تصل القاهرة وتبدأ الاستعداد للكأس غدًا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت بعثة الاتحاد السكندرى قادمة من الكويت بعدما حقق الفريق الكروى فوزًا غاليًا على العربى الكويتى بهدف مقابل لا شىء فى ذهاب دور الـ32 للبطولة العربية أحرزه خالد قمر من ضربة جزاء ليسهل من مهمته فى لقاء العودة .
وقد رافق بعثة الاتحاد السكندرى مجلس الإدارة برئاسة محمد مصيلحى، الذى حرص على وصول البعثة اليوم من أجل الاستعداد الجيد للمرحلة المقبلة خاصة أن الفريق لديه ارتباطات مهمة فى البطولات المختلفة.
ويستأنف الفريق السكندرى تدريباته على ملاعب سموحة غدًا الأربعاء مباشرة ودون الحصول على راحة استعدادا لمباراة كأس مصر، حيث يواجه الاتحاد السكندرى الفائز من المقاصة والزمالك.
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