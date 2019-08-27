شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 27 / 8 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 27/8/2019، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، والتي جاء في مقدمتها مواصلة الأبطال المصريين تحقيق العديد من الميداليات سواء الذهبية أو الفضية أو البرونزية بدورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليًا بالمغرب.

باسم على يمدد عقده مع الأهلى ٣ مواسم قبل إعارته

نجح مسئولو النادي الأهلي في تمديد عقد باسم علي ظهير أيمن الفريق لمدة ٣ مواسم إضافية ليصبح متبقي للاعب ٥ سنوات مع الفريق الأحمر، وذلك تمهيدا لاعارته لأحد الأندية التي طلبت ضمه وعلى رأسها الإسماعيلي والإتحاد السكندري والجونة.

أزارو يغيب عن مران الأهلى الجماعى.. ومران مُنفرد لإكرامى

تغيّب وليد أزارو مهاجم الأهلى عن مران الفريق الجماعى المُقام حاليًا على ملعب التتش فيما يخوض شريف إكرامى حارس الفريق مرانًا مُنفردًا مع طارق سليمان مدرب حراس المرمى بالفريق.

صور وفيديو.. إسراء أحمد تفوز بفضية وزن 64 برفع الأثقال ونعمة تحصد البرونزية

توجت الرباعة المصرية إسراء أحمد بميدالية فضية جديدة لتضاف إلى رصيد البعثة المصرية المشاركة فى دورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليًا فى المغرب.

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وفاة والد جمال محمد على نائب رئيس اتحاد الكرة

توفى والد الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، وعميد كلية التربية الرياضية بأسيوط.

أسندت لجنة الحكام إدارة مباراة الزمالك ومصر المقاصة، المقرر لها غدًا الأربعاء على استاد برج العرب، ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة كأس مصر، للحكم محمد معروف.

اللجنة المؤقتة للجبلاية تؤجل إعلان مدرب الفراعنة.. اعرف السبب