شكرا لقرائتكم خبر عن باسم على يمدد عقده مع الأهلى ٣ مواسم قبل إعارته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نجح مسئولو النادي الأهلي في تمديد عقد باسم علي ظهير أيمن الفريق لمدة ٣ مواسم إضافية ليصبح متبقي للاعب ٥ سنوات مع الفريق الأحمر، وذلك تمهيدا لاعارته لأحد الأندية التي طلبت ضمه وعلى رأسها الإسماعيلي والإتحاد السكندري والجونة.

Advertisements

وعقد باسم علي جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة شهدت تمديد عقده، في الوقت الذي شهدت الجلسة المفاضلة بين العروض التي تلقاها تمهيدا لرحيله لإياً منها في الموسم الجديد.

يذكر أن الأهلى ودع مؤخرا كأس مصر على يد بيراميدز بعد خسر 1-0 فى دور الـ16.