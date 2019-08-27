شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة رجال الطائرة أمام الجزائر فى الألعاب الإفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسر منتخب رجال الكرة الطائرة الأول أمام نظيره الجزائرى بنتيجة 3 /0 فى ثالث لقاءاته بدورة الألعاب الإفريقية التى تستضيفها المغرب.

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وحصل منتخب رجال الطائرة على راحة أمس الاثنين بعد الفوز على الرأس الأخضر 3/0 فى ضربة البداية والخسارة من الكاميرون بنفس النتيجة أول أمس الأحد.

وتضم قائمة منتخب الطائرة فى هذه البطولة كلاً من اللاعبين، حسام يوسف وأحمد فتحى وهشام يسرى ومصطفى دبشة ومحمد عادل ومحمد محسن وعبد الرحمن سعودى وأحمد يوسف وأحمد سعيد وعمر نجيب وأحمد ضياء وأحمد عبد العال "درونكة" .