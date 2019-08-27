سوبر كورة.. الإسماعيلى يطالب الأهلى بباقى حقوقه فى صفقة متولى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب مسئولو النادى الإسماعيلى بباقى حقوقهم فى صفقة انتقال محمود متولى مدافع الدراويش السابق، إلى صفوف النادى الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وتعاقد النادي الأهلي مع محمود متولي قادمًا من الإسماعيلي مقابل 15 مليون جنيه حيث وقّع اللاعب على عقد مدته خمسة مواسم وظهر المدافع في تدريبات القلعة الحمراء الماضية وتم قيده في قائمة الفريق المحلية والأفريقية وشارك فى مباراة إياب دور الـ64 لدوري أبطال أفريقيا أمام فريق أطلع برة بطل جنوب السودان والتى حسمها الأحمر بنتيجة 9/0. لمعرفة طلبات الإسماعيلي من الأهلي، اضغط هنا..

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