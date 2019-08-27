قناة الأهلي تعلن تفاصيل جديدة بشأن التعاقد مع المدرب الجديد

أعلنت قناة النادي الأهلي الرسمية، عن إتمام النادي اتفاقه مع مدير فني أجنبي جديد، ليقود الفريق الأحمر خلال الفترة القادمة من الموسم الجديد 2019-2020.

وكشفت القناة عبر الإعلامي أمير هشام، خلال برنامجه “كلام في الميديا”، أن أمير توفيق سافر إحدى الدول الأوروبية للاتفاق مع المدرب الجديد، وأن الاتفاق تم بالفعل مع تبقي بعض الرتوش البسيطة والإجراءات التعاقدية.

وأضاف هشام، أن إتمام الاتفاق على تلك الرتوش البسيطة تفصل النادي عن الإعلان الرسمي، متابعًا: “ترقبوا الإعلان الرسمي عن المدرب خلال الساعات القليلة المقبلة، وقد يكون الإعلان في أي وقت”.

وأكد الإعلامي بقناة القلعة الحمراء، أن أمير توفيق لم يسافر ألمانيا أو اليونان كما تردد، وإنما سافر إلى إحدى الدول الأوروبية الأخرى، مشددا أن المدير الفني الجديد صاحب اسم ومسيرة كبيرة، بالإضافة إلى كونه مناسبًا للغاية حتى يقود الفريق إلى تحقيق البطولات لما يحمل من خبرات.