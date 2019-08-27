قال الكابتن محمد فتحي، مدرب منتخب مصر لناشئي الكاراتيه، إن دورة الألعاب الإفريقية أهم بطولات القارة، وأحرزنا من خلالها ذهبيتين، و8 ميداليات فضية، و4 برونزية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في نشرة "أخبار TeN"، الذييُعرض على شاشة "TeN".
وأضاف "فتحي"، أن مصر تحتل مكانة متقدمة في رياضة الكاراتية عالميا، حيث وصلنا للمربع الذهبي في بطولات العالم، ومنتخب الناشئين احتل المركز الأولعالميا أعوام 2009 و2011 و2013، كما نجح في احتلال المركز الثالث عام 2015.
وأكد المدرب أن منتخب الوطني سيشارك في بطولة العالم للكاراتيه أكتوبر المقبل، متمنيا حصول اللاعبين على المراكز الأولى، لافتا إلى أن اتحاد الكاراتيه ثاني أكثر اتحاد مسجل به لاعبين بعد كرة القدم.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. مدرب منتخب مصر الكاراتيه يشيد بدورة الألعاب الإفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.