شاهد.. مدرب منتخب مصر الكاراتيه يشيد بدورة الألعاب الإفريقية

قال الكابتن محمد فتحي، مدرب منتخب مصر لناشئي الكاراتيه، إن دورة الألعاب الإفريقية أهم بطولات القارة، وأحرزنا من خلالها ذهبيتين، و8 ميداليات فضية، و4 برونزية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في نشرة "أخبار TeN"، الذي

يُعرض على شاشة "TeN".

وأضاف "فتحي"، أن مصر تحتل مكانة متقدمة في رياضة الكاراتية عالميا، حيث وصلنا للمربع الذهبي في بطولات العالم، ومنتخب الناشئين احتل المركز الأول

عالميا أعوام 2009 و2011 و2013، كما نجح في احتلال المركز الثالث عام 2015.

وأكد المدرب أن منتخب الوطني سيشارك في بطولة العالم للكاراتيه أكتوبر المقبل، متمنيا حصول اللاعبين على المراكز الأولى، لافتا إلى أن اتحاد الكاراتيه ثاني أكثر اتحاد مسجل به لاعبين بعد كرة القدم.