لاعب إنتر ميلان ينتقل إلى الدوري الروسي

أعلن نادي لوكوموتيف الروسي تعاقده مع البرتغالي جواو ماريو علي سبيل الاعارة لمدة عام، قادما من انتر ميلان الإيطالي ، مع أحقية

الشراء مقابل 18 مليون يورو.وكان ماريو شارك الموسم الماضي مع "النيراتزوري" في الموسم الماضي في 22 مباراة، وسجل هدفا واحدا.والجدير بالذكر ان جواو ماريو، انضم لإنتر عام 2016 قادما من سبورتينج لشبونة البرتغالي، مقابل 40 مليون ويمتد تعاقده مع الفريق الإيطالي حتى صيف عام 2021.