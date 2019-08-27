المحمدي أساسيًا واستعباد تريزيجيه مع استون فيلا أمام كرو ألكساندرا

أعلن ديان سميث المدير الفنى لفريق أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه الثنائى المصرى أحمد المحمدى ومحمود تريزيجيه، تشكيل فريقه الذى يحل ضيفاً على كرو ألكساندرا فى التاسعة إلا ربع مساء اليوم بملعب

"ألكساندرا ستاديوم"، ضمن منافسات الدور الثانى فى بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

وشهد التكشيل غياب أبرز العناصر الاساسية وعلى رأسها الدوري المصري محمود تريزيجيه، كما يشارك مواطنه

أحمد المحمدي اساسياً.وشارك محمود تريزيجيه أساسياً فى مباريات أستون فيلا أمام توتنهام وبورنموث وإيفرتون، وبلغت نسبة دقة التمرير 80% بمعدل 15 تمريرة لكل مباراة، فيما لا يزال يعانى النجم المصرى من سوء الحظ الذى يقف حائلاً دون تسجيل أول أهدافه فى "البريميرليج".