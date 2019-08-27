منتخب الرجبي يواصل الاستعداد لبطولة أمم إفريقيا

يواصل منتخب مصر للرجبي الاستعداد لبطولة أمم إفريقيا والتي تقام في بنين خلال الفتره من 7الي 8ستمبر المقبل ببرج العرب. ببرج العرب. وكان منتخب مصر تعقد مع المدرب المغربي محمد الدرموني لقيادة المنتخب المصري خلال البطولة. المنتخب المصري خلال البطولة. والجدير بالذكر أن منتخب مصر يشارك للمرة الأولى في بطولة أمم إفريقيا عقب الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي خلال شهر مارس الماضي.

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