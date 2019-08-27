منتخب الرجبي يواصل الاستعداد لبطولة أمم إفريقيا

يواصل منتخب مصر للرجبي الاستعداد لبطولة أمم إفريقيا والتي تقام في بنين خلال الفتره من 7الي 8ستمبر المقبلببرج العرب.
وكان منتخب مصر تعقد مع المدرب المغربي محمد الدرموني لقيادةالمنتخب المصري خلال البطولة.
والجدير بالذكر أن منتخب مصر يشارك للمرة الأولى في بطولة أمم إفريقيا عقب الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي خلال شهر مارس الماضي.
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