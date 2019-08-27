الإسماعيلي يخوض مرانه الأول عقب العودة من معسكر أكتوبر

حرص الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلى علي فرض السرية خلال مران الفريق الاول اليوم الثلاثاء عقب العودة من معسكر 6 أكتوبر.
ومنع النادي المصوريين والصحفيين من الحضور والقيام بتغطية احداث المران ،وذلك منأجل الحفاظ على تركيز اللاعبين.
وحصل لاعبو الفريق على راحة سلبية لمدة 48 ساعة بعد انتهاء المعسكر المغلق بمدينة 6 أكتوبر.
ويستعد الفريق لاستكمال سلسلة مبارياته الودية أمامفرق المصرى البورسعيدى والمريخ يومى الخميس والجمعة المقبلين ثم المعادي يوم الثلاثاء الموافق ٣ سبتمبر قبل أن يختتمها بلقاء أسوان يوم 5 من نفس الشهر.
جاء ذلك، ضمن تحضيرات الفريق لملاقاة أهلى بنى غازى الليبي، فى ذهاب دور الــ32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.
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