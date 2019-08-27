الإسماعيلي يخوض مرانه الأول عقب العودة من معسكر أكتوبر

حرص الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلى علي فرض السرية خلال مران الفريق الاول اليوم الثلاثاء عقب العودة من معسكر 6 أكتوبر.

ومنع النادي المصوريين والصحفيين من الحضور والقيام بتغطية احداث المران ،وذلك من

أجل الحفاظ على تركيز اللاعبين.

وحصل لاعبو الفريق على راحة سلبية لمدة 48 ساعة بعد انتهاء المعسكر المغلق بمدينة 6 أكتوبر.

ويستعد الفريق لاستكمال سلسلة مبارياته الودية أمام

فرق المصرى البورسعيدى والمريخ يومى الخميس والجمعة المقبلين ثم المعادي يوم الثلاثاء الموافق ٣ سبتمبر قبل أن يختتمها بلقاء أسوان يوم 5 من نفس الشهر.

جاء ذلك، ضمن تحضيرات الفريق لملاقاة أهلى بنى غازى الليبي، فى ذهاب دور الــ32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.