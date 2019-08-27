اتحاد الكرة ينعي والد جمال محمد علي

ينعي الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة السيد عمرو الجنايني وأعضاء مجلس الإدارة والقائم بأعمال المدير التنفيذي ومديرو الإدارات والعاملين بالاتحاد المغفور له بإذن الله تعالى والد الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس الاتحاد الذي وافته المنية اليوم. والعاملين بالاتحاد المغفور له بإذن الله تعالى والد الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس الاتحاد الذي وافته المنية اليوم. سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم الدكتور جمال محمد على وعائلته الصبر والسلوان.

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