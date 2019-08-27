وكيل روجر شميدت يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي

يكثف مسئولو النادي الأهلي جهودهم من أجل حسم ملف المدرب الجديد للمارد الأحمر خلال الفترة القادمة.

ويستهدف الأهلي تعيين الألماني روجر شميدت مدرب باير ليفركوزن السابق ويعد شميدت أحدى أهداف الأهلي الرئيسية من أجل تولي القيادة الفنية للمارد الأحمر خلال الفترة المقبلة، خلفًا للأوروجوياني ، مارتن لاسارتي، الذي أقيل عقب الخسارة أمام بيراميدز بدور الـ١٦، بنتيجة هدف دون رد.

وكان أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي سافر إلى

ألمانيا للاتفاق مع أحد المدربين على شروط التعاقد لتولي القيادة الفنية للمارد الأحمر.وقامت بوابة الوفد بالتواصل مع ماركو، وكيل أعمال المدرب الألماني شميدت من أجل معرفة حقيقة تواصل الأهلي معه بشأن تدريبه للفريق، وعن إذا كان هناك تواصل حدث في الفترة الماضية.وقال ماركو في تصريحات خاصة لبوابة "الوفد": " نعم هناك تواصل حدث من بعض الوسطاء، حول تدريب روجر شميدت للنادي الأهلي".وأضاف: "انا لا اعرف إذا كانوا في تواصل حقيقي مع النادي، لكن تواصل مباشر من النادي لا يوجد حتى الآن".وضمت قائمة الأهلي النهائية للمدربين المرشحين، كل من روجر شميدت، والكرواتي زوران ماميتش، و البرازيلي باولو أوتوري.

وتعتبر آخر محطة تدريبية للألماني صاحب الـ52 عاما، نادي «بكين غوان»، حيث فسخ النادي الصيني تعاقده معه في يوليو الماضي، رغم تحقيقه الفريق الفوز في 16 من أصل 20 مباراة خاضها تحت قيادته خلال هذا الموسم الذي لم ينته بعد.