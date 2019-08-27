بالصور.. مصطفى إبراهيم يحقق فضية الأثقال بدورة الألعاب الإفريقية

حقق الرباع المصري مصطفى إبراهيم ميدالية جديدة أضيفت لرصيد البعثة المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب. المغرب. وتوج الرباع المصري بفضية الخطف في منافسات وزن ٧٣ كجم، بعدما رفع ثقلا وزنه ١٣٨ كجم. ثقلا وزنه ١٣٨ كجم. وفي المقابل توج الرباع التونسي كريم بن هيا بالميدالية الذهبية في منافسات الخطف بذات الوزن بعدما رفع ثقلا وزنه ١٤٥ كجم.

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