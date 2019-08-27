المصري يبدأ الإعداد لرحلة زنجبار لملاقاة ماليندي

بدأ جهاز الكرة بالنادي المصري بقيادة اللواء ياسر سالم مدير الكرة الإعداد لرحلة الفريق إلى زنجبار لملاقاة فريق ماليندي في مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني من النسخة السابعة عشرة للبطولة الكونفدرالية الأفريقية وهي المباراة المقرر إقامتها أحد أيام 13 ، 14 ، 15 سبتمبر المقبل على ملعب

عماني بزنجبار.

حيث تمت مخاطبة نادي ماليندي والاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” وذلك من أجل تحديد يوم محدد للمباراة وذلك لتحديد موعد رحلة المصري إلى تنزانيا والتي بدأ جهاز الكرة بالفعل في استصدار تأشيراتها وذلك من خلال السفارة

التنزانية بالقاهرة ، كما قام جهاز الكرة أيضاً بالتواصل مع السفارة المصرية بتنزانيا للتنسيق معها بشأن حجز فندق الإقامة وكذلك ملاعب التدريب والتنقلات وكافة الأمور الإدارية المتعلقة برحلة المصري إلى هناك.

على صعيد آخر أتمت إدارة النادي المصري بقيادة اللواء محمود المر المدير التنفيذي للنادي استصدار القرار الوزاري الخاص بسفر الفريق إلى تنزانيا والتي سينتقل منها الفريق إلى جزيرة زنجبار لملاقاة ماليندي.