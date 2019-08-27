منتخب مصر يواجه مالي والنيجر في بطولة أمم إفريقيا للرجبي

أجريت أمس قرعة بطولة كأس أمم إفريقيا للرجبي السباعي رجال والتي سوف يشارك بها منتخبنا الوطني بدولة بنين يومي 7و8ستمبر المقبل. 7و8ستمبر المقبل. واسفتر القرعه علي وقوع منتخبنا الوطني بالجموعه الثانية مع منتخبي مالي والنيجر حيث سيلاقي في اليوم الاول منتخب مالي ثم النيجر. والنيجر حيث سيلاقي في اليوم الاول منتخب مالي ثم النيجر. وفي حالة فوز منتخب مصر بمباراة واحدة علي الأقل سيتأهل للدور النصف النهائي في اليوم التالي.

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