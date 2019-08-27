وانتهى الاجتماع .. هل وافق سان جيرمان على عرض برشلونة ؟

أنهى البرازيلي ليُوناردو، المُدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اجتماعه مع بعثة نادي برشلونة بخصوص صفقة انتقال النجم البرازيلي نيمار جُونيور إلى صفوف النادي الكتالوني، دون اتفاق يُذكر.

وكَان بعثة نادي برشلونة الإسباني المُكونة من الربُاعي : أوسكار غراو، خافيير بورداس، إيريك أبيدال وأندري كوري، قد تنقلوا إلى العاصمة الفرنسية باريس للقاء نُظرائهم بالنادي الباريسي، وذلك لإقناعهم بالعرض المُقدم من طرفهم للتخلي عن نيمار في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأكدت تقارير إعلامية فرنسية، أن الاجتماع بين الطرفين انتهى بدون اتفاق يُذكر، وذلك ما يُوحي بأن إدارة نادي باري سان جيرمان قد رفضت مبدئيا العرض المُقدم من طرف النادي الكاتالوني والمتمثل في قيمة 170 مليون يورو يتم دفعها مُقسمة على موسمين، مع إمكانية إدراج اسم اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي في الصفقة.

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وقام اللاعب نيمار جُونيور بخُطوة مهمة لفتح باب المُفاوضات وذلك بعد إخباره المدير الرياضي ليوناردو برغبته في الانتقال إلى النادي الكاتالوني في الميركاتو الصيفي الحالي.

وكانت إدارة النادي الباريسي قد أخبرت مسؤولي النادي الكاتالوني برغبتهم في الحصول على خدمات كل من ديمبيلي، سيميدو و100 مليون يورو.

ومن المُنتظر أن تعرف الأيام المُتبقية من الميركاتو الصيفي اتصالات مُكثفة بين الناديين، دُون إغفال إمكانية دُخول كل من ريال مدريد ويوفنتوس على الخط.