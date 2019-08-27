رياضة | من بيل إلى كوتينيو.. ماذا قدمت الصفقات التي تخطت حاجز الـ100 مليون يورو؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من بيل إلى كوتينيو.. ماذا قدمت الصفقات التي تخطت حاجز الـ100 مليون يورو؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دائماً ما تشهد سوق الانتقالات الصيفية خلال السنوات الأخيرة إبرام تعاقدات مثيرة للرأي العام الرياضي ويأتي ذلك على مستوى سعر مثل تلك الصفقات والتي غالباً ما تتخطى حاجز الـ100 مليون يورو وأيضاً غالباً ما يكون على مثل هذه الصفقات "مزاد" ما بين الأندية الكبرى من أجل الظفر بخدمات اللاعبين هؤلاء.

وسئل كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس عن أحقية هؤلاء اللاعبين الذين ينتقلون مقابل مبالغ مالية تفوق الـ100 مليون يورو، حيثُ قال البرتغالي في تصريحات تلفزيونية: "فلننحي جانبا حالة جواو فيليكس (المنضم حديثا من بنفيكا إلى أتلتيكو مدريد مقابل أكثر من 125 مليون يورو)، أي لاعب يمكن أن ينتقل مقابل 100 مليون يورو دون أن يقدم شيئاً".

وانتقل رونالدو إلى ريال مدريد عام 2009 مقابل 94 مليون يورو وحقق العديد من الانجازات مع الملكي سواء على المستوى الفردي أو الجماعي قبل أن ينضم بعد ذلك إلى يوفنتوس في الصيف الماضي مقابل 100 مليون يورو.

وتابع النجم البرتغالي حديثه: "الأموال باتت أكثر في كرة القدم، وأصبح من الممكن أن ينتقل لاعب قلب دفاع أو حارس مرمى مقابل 70 أو 80 مليون يورو، لا أتفق مع ذلك".

وفيما يلي يرصد لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" عبر التقرير التالي ما قدمه اللاعبين الذين وقعوا مع أندية جديد مقابل مبلغ 100 مليون يورو وأكثر:

شهد موسم سوق انتقالات صيف 2019 انتقال 3 لاعبين مقابل 100 مليون وأكثر لكن لا يمكن الحكم عليهم في الوقت الحالي وهما كالتالي:

1- إيدين هازارد من تشيلسي إلى ريال مدريد مقابل 100 مليون يورو

2- جواو فيليكس من بنفيكا إلى أتلتيكو مدريد مقابل 126 مليون يورو

3- أنطوان جريزمان من أتلتيكو مدريد إلى برشلونة مقابل 120 مليون يورو

1- جاريث بيل إلى ريال مدريد مقابل 100 مليون يورو:

كان جاريث بيل التوقيع الأغلى والبالغ 100 مليون يورو، على الرغم من أن ريال مدريد لم يعترفوا بذلك في البداية لأنهم لا يريدون أن يغضبوا كريستيانو رونالدو (الذي وقعوا معه مقابل 94 مليون يورو) بجعله ثاني أغلى لاعب في العالم، ومع ذلك بيل رسميا أول صفقة تُعقد بـ100 مليون يورو في العالم.

وبحلول نهاية موسمه الأول، فاز مع ريال مدريد بكأس ديل ري ودوري أبطال أوروبا، وسجل أهدافاً قاتلة في النهائيات، وواصل تألقه مع كارلو أنشيلوتي وقاد لوس بلانكوس إلى النهائي الأوروبي (تحت قيادة زين الدين زيدان) في عام 2016.

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وفاز مع ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي في كييف ضد ليفربول في مايو 2018، لكنه لم يتمكن من العودة إلى خطط أي من مدربي ريال مدريد بالموسم الماضي وكان قريباً من الرحيل هذا الصيف.

2- بول بوجبا إلى مانشستر يونايتد مقابل 105 مليون يورو:

استقر الفرنسي في الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل جيد وساعد يونايتد في الفوز بكأس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والدوري الأوروبي في موسمه الأول.

وفي موسميه الثاني والثالث، خفت نجمه مع جوزيه مورينيو ولعب بشكل أقل بكثير لكنه تحت قيادة أولي جونار سولسكاير ظهر بقوة، ويبدو أن هذا الموسم قادر على التألق.

3- نيمار إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو:

انتقال أعاد للأذهان صفقات كبرى تمت من قبل مثل كريستيانو وكاكا في 2009، وبعد عامين، أصبح نيمار مستعدًا للرحيل، بينما يبدو أن الباريسيين على استعداد للسماح له بذلك رغم أن أرقامه على أرض الواقع كانت جيدة، لقد لعب 58 مباراة وسجل 51 هدفًا وصنع 29 تمريرة مساعدة.

4- عثمان ديمبيلي إلى برشلونة مقابل 105 مليون يورو:

انتقل ديمبيلي إلى برشلونة مباشرةً بعد رحيل نيمار إلى باريس سان جيرمان وقضى موسمه الأول متأثراً بالإصابات التي لحققت به والموسم الثاني كان دائماً ما يختلف ما المدرب إرنستو فالفيردي بسبب عدم التزامه.

5- فيليب كوتينيو إلى برشلونة مقابل 120 مليون يورو:

نجح برشلونة في الحصول على خدمات كوتينيو بصعوبة ولكن رغم ذلك لم يقدم أوراق اعتماده لدى الجماهير الكتالونية فقد انتقل هذا الصيف إلى بايرن ميونيخ لمدة سنة كاملة على سبيل الإعارة.

6- كيليان مبابي إلى باريس سان جيرمان مقابل 135 مليون يورو:

يعد أحد أهم المواهب الشابة في العالم فقد ساهم بـ161 هدفاً في 183 مباراة و59 تمريرة حاسمة، كما أن الأندية الكبرى حالياً تريد الحصول على توقيعه ولكن إدارة ناصر الخليفي لن تفرط فيه بسهولة.