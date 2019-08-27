رياضة | عاجل.. قناة الأهلي تزف خبرا سارا للجماهير بشأن مدرب الفريق القادم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. قناة الأهلي تزف خبرا سارا للجماهير بشأن مدرب الفريق القادم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت قناة النادي الأهلي، عبر الإعلامي أمير هشام، خلال برنامجه "كلام في الميديا"، أن أمير توفيق سافر إحدى الدول الأوروبية للاتفاق مع المدرب الجديد، وأن الاتفاق تم بالفعل مع تبقي بعض الرتوش البسيطة والإجراءات التعاقدية.

وأكد مذيع كلام في الميديا، أنه تبقى عدد من الرتوش البسيطة لإنهاء الاتفاق بشكل نهائي مع المدير الفني الأجني لخلافة لاسارتي في تدريب الفريق.

وأعلن أمير هشام، أن أمير توفيق لم يسافر ألمانيا أو اليونان كما تردد، وإنما سافر إلى إحدى الدول الأوروبية الأخرى، مشددا أن المدير الفني الجديد صاحب اسم ومسيرة كبيرة، بالإضافة إلى كونه مناسبًا للغاية حتى يقود الفريق إلى تحقيق البطولات لما يحمل من خبرات.

وتوجه أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، إلى ألمانيا في الساعات الأولى من صباح أمس الإثنين، لعقد عدة جلسات مع عدد من المدربين ووكلائهم، لحسم ملف المدير الفني، والذي سيقود الفريق الأول لكرة القدم بالفترة المقبلة. ومنح محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي لجنة التخطيط كافة الصلاحيات لانتقاء مدير فني الذي يحقق طموحات الأهلي وجماهيره على الصعيدين المحلي والقاري بعد خسارة كأس مصر ودوري أبطال إفريقيا. Advertisements وكان مجلس الأهلي، قرر إقالة الجهاز الفني السابق بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي، بعد الهزيمة من بيراميدز سبورت بهدف دون رد، والخروج من مسابقة كأس مصر. وأصدر مجلس الأهلي بيانا توضيحي مساء الأحد الماضؤ للكشف أخر تطورات التعاقد مع المدير الفني والذي جاء نصه كالآتي:- استقرت لجنةُ التخطيط للكرة، برئاسة الدكتور طه إسماعيل على ثلاثة مدربين أجانب من مدارس كروية مختلفة؛ لاختيار أحدهم لتولّي المسئولية الفنية لفريق الكرة بالأهلي، خلال الفترة القادمة. جاء اختيار اللجنة لهذا الثلاثي في ضوء عوامل رئيسية أبرزها إنجازات المدرب مع الفرق التي تولى مسئوليتها، وبصمته على الأداء، والاستقرار في مكان عمله، وحرصه على ذلك، ومقومات الشخصية، وطموحه الدائم لتحقيق الأفضل. وكثفت اللجنة مفاوضاتها مع الثلاثي المشار إليه؛ لمعرفة شروط التعاقد؛ وإبرام الاتفاق في أقرب وقت ممكن، على أن يتم عرض الملف كاملًا من خلال اللجنة على الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، والذي منح لجنة التخطيط كافة الصلاحيات لانتقاء مدير فني، يحقق طموحات الأهلي وجماهيره على الصعيدين المحلي والقاري. هذا، وقطعت اللجنة شوطًا كبيرًا في المفاوضات لتقليص عامل الوقت، ومن المنتظر أن يتم حسم هذا الأمر خلال الفترة المقبلة.

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