رياضة | الخطيب والعامري يتفقدان المنشآت بفرع الشيخ زايد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخطيب والعامري يتفقدان المنشآت بفرع الشيخ زايد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي وبصحبته العامري فاروق نائب الرئيس بعد ظهر اليوم الثلاثاء بجولة تفقدية في فرع الشيخ زايد لمتابعة سير العمل بالخطة الإنشائية الخاصة بالفرع والمشروعات التي يجري العمل على الانتهاء منها.

وقام المهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة بشرح التفاصيل المتعلقة بالمخطط العام الجديد لفرع النادي بالشيخ زايد بعد اعتماده من جانب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة الشيخ زايد،وتسلم كافة التراخيص الخاصة بالمرحلة الثانية من الخطة الإنشائية بالفرع.



وقام الكابتن الخطيب والعامري فاروق بتفقد الموقع المخصص للصالات المغطاة المقترح إنشائها وكذلك المبنى الإداري والمكان الخاص بإنشاء جراج تحت الأرض.



ومن المقرر أن يتم عقد عدة اجتماعات خلال الأيام القادمة لمناقشة كافة الترتيبات المتعلقة بالخطة الزمنية واتخاذ ما يلزم من إجراءات للبدء في تنفيذ المرحلة الجديدة من الإنشاءات وفقا لأفضل المعايير.