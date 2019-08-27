رياضة | رسميًا.. الأهلي يتعاقد مع "لوكاس ليما" من نانت الفرنسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا.. الأهلي يتعاقد مع "لوكاس ليما" من نانت الفرنسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح إدارة النادي الأهلي في الحصول على توقيع اللاعب الدولي البرازيلي "لوكاس ليما" قادمًا من صفوف نادي نانت الفرنسي، وذلك بمبلغ مالي وصل لنحو 6.5 مليون يورو، سيحصل عليها الفريق الفرنسي، بجانب تقديم الأهلي لراتب سنوي مغري للاعب البرازيلي الذي وقع على عقود إنضمامه إلى نادي أهلي جدة لمدة 3 سنوات مقبلة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الرياضية السعودية"، فإن الأمير منصور بن مشعل، المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي قد تكفل بصفقة المحترف البرازيلي، والذي يلعب في مركز الظهير الأيسر، ويمكنه كذلك المشاركة في مركز الجناح الأيسر في بعض الأحيان.

ولم تكشف الصحف السعودية، عن موعد إنضمام اللاعب لوكاس ليما إلى تدريبات الفريق الأهلاوي، ولكن من المتوقع بأن يكون الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات المقبلة، ومن ثم تقديم اللاعب للجماهير، وبعد ذلك يبدأ مشواره بصورة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي.

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الجدير بالذكر، بأن لوكاس ليما قد أنضم لصفوف نادي نانت الفرنسي في شهر أغسطس لعام 2016 قادمًا من نادي يدعى "أروكا البرتغالي" في صفقة كلفت النادي الفرنسي نحو مليون يورو فقط، ليصبح بعدها اللاعب واحد من أهم لاعبي الجهة اليسرى في الدوري الفرنسي خلال المواسم الماضية.

ويذكر بأن لوكاس ليما قد شارك مع نادي نانت الفرنسي في 117 مباراة في كافة المسابقات، قدم خلالها 11 تمريرة حاسمة لزملائه في الفريق، وسجل 4 أهداف رفقة النادي الفرنسي، وظل طيلة المواسم الثلاث واحد من الركائز الأساسية في نادي نانت الفرسي.

وبحسب التقارير الصحفية، فإن صفقة إنتقال لوكاس ليما إلى صفوف نادي أهلي جدة لن تكون الأخيرة للراقي في سوق الإنتقالات الحالي، حيث يبحث النادي عن ضم بعض الأسماء المميزة قبل غلق الميركاتو، وعلى رأسها الجناح البرازيلي ليوناردو دا سيلفا الذي فسخ عقده مع نادي الوحدة الإماراتي في الساعات الماضية.