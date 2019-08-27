رياضة | "النصر ملك الريمونتادا".. الاتحاد الآسيوي يعلق على عزيمة النصر في دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "النصر ملك الريمونتادا".. الاتحاد الآسيوي يعلق على عزيمة النصر في دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق موقع الاتحاد الآسيوي على فوز نادي النصر السعودي بالأمس على حساب نادي السد القطري، بعد مباراة درامية، نجح فيها العالمي في العودة من بعيد، وتحقيق الإنتصار على حساب السد القطري، الذي تقدم في المباراة بصورة مبكرة، ولكن عزيمة النصر أعادت بالفريق إلى المباراة بالجديد ليحقق النادي إنتصار يجعله يضع قدم في دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا في نسختها الحالية.

وكتب موقع الاتحاد الآسيوي حول مواجهة النصر والسد في دوري الأبطال قائلًا: ""في ثماني مباريات آسيوية، نجح النصر في العودة من الوراء بعد تأخره في النتيجة لتحقيق الفوز ثلاث مرات. مع انتصاراته المباشرة من الخلف إلى الأمام أمام الزوراء في مرحلة المجموعات، ثم فريق الوحدة الإماراتي في إياب ثمن النهائي".

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وأشار موقع الاتحاد الآسيوي، بأن فريق النصر السعودي في هذا الموسم لا يعرف اليأس أو الإستسلام، حيث عاد بالنتيجة في أكثر من مرة، وقلب تأخره إلى فوز أو تعادل على أقل تقدير، وهو ما يؤكد بأن "العالمي" في هذا الموسم لديه إصرار وعزيمة غير عادية من أجل تحقيق لقب بطولة دوري أبطال آسيا في الموسم الحاري.

وأوضح الموقع الرسمي للاتحاد، بأن نادي النصر السعودي يملك سجل طويل مع "الريمونتادا" على طريقة الفرق الأوروبية، وما حدث في مباراة النصر والسد الأخيرة، خير دليل على ذلك.

يذكر بأن نادي النصر السعودي قد لعب مباراة قوية أمام نادي السد يوم أمس الأثنين، وفي بداية المباراة تلقى النصر هدف عكس سير اللعب، ولكن الفريق النصراوي لم ييأس، وحاول أكثر من مرة، إلى حين أن سجل هدف التعادل، وبعدها نجح اللاعب البرازيلي "جوليانو" في تسجيل هدف الإنتصار.