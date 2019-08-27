رياضة | فاطمة البنداري تحقق فضية القفز بالزانة ودينا الطباع البرونزية بدورة الألعاب الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فاطمة البنداري تحقق فضية القفز بالزانة ودينا الطباع البرونزية بدورة الألعاب الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حققت فاطمة البنداري الميدالية الفضية في منافسات القفز بالزانة لألعاب القوى بدورة الألعاب الإلعاب الإفريقية المقامة بالمغرب.
حققت دينا الطباع الميدالية البرونزية والمركز الثالث في نفس المنافسة.
المدير الفني ياسر داوود ومحمد عباس مدرب عدو وياسر فتحي مدرب الجلة وعبدالناصر الخولي مدرب مشي ووأيمن بركات مدرب مطرقة وخالد شوقي مدرب مطرقة رجال ود نجوى ابراهيم اخصائي علاج طبيعي وناديه حمدي ادارية.
يرأس البعثة مجدي عبد البديع وفكري العقل عضوا مجلس إدارة اتحاد القوى وخالد الكينج نائب رئيس الاتحاد والمشرف على البعثة وحضر المنافسات سيف شاهين رئيس الاتحاد.