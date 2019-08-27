رياضة | قبل موقعة كأس مصر.. ماذا يفعل الزمالك والمقاصة مع صافرة محمد معروف؟ (أرقام)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل موقعة كأس مصر.. ماذا يفعل الزمالك والمقاصة مع صافرة محمد معروف؟ (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم الحكم محمد معروف لإدارة مباراة الزمالك ومصر المقاصة، التي ستقام غدا الأربعاء، ضمن دور الثمانية لبطولة كأس مصر، ويعاونه محمود أبو الرجال وسمير جمال، واحمد العدوى حكما رابعا، وكل من سعيد حمزة ومحمد سلامة حكما خامسا.

ودائمًا تشهد مباريات الزمالك ومصر المقاصة جدلًا وأزمات متكررة، حيث سبق وانسحب الفارس الأبيض من مواجهة الفريق الفيومي عام 2016 وقرر اتحاد الكرة وقتها اعتبار الزمالك مهزومًا بهدفين دون مقابل، بعدما رفض الذهاب لملعب المباراة بسبب اعتراضه علي تحديد موعد اللقاء.

كما شهدت مباراة الفريقين عام 2017 جدلًا تحكيميا كبيرًا بعدما تجاهل الحكم جهاد جريشة احتساب ركلة جزاء واضحة للزمالك، بعد إبعاد أحمد سامي مدافع المقاصة داخل منطقة الجزاء.

الجدل والأزمات التي شهدتها مباريات الزمالك والمقاصة خلال السنوات الماضية تجعل الجماهير البيضاء دائمًا حريصة على التعرف على حكم اللقاء ومسيرته التحكيمية وتاريخ مواجهات الزمالك تحت قيادته، وذلك ما نستعرضه في التقرير التالي:

- مسيرة "معروف" التحكيمية

محمد معروف من مواليد 1986 بمحافظة شمال سيناء يبلغ عمره (33 عامًا)، وهو أحد أعضاء هيئة تدريس بكلية التربية الرياضية بجامعة شمال دخل مجال التحكيم عام 2005 ، وحصل علي الدرجة الأولى عام 2010 ، وحصل على الشارة الدولية عام 2014 وأدار العديد من المباريات الهامة في مختلف البطولات.

أدار محمد معروف 89 مباراة في بطولة الدوري المصري الممتاز، وأشهر البطاقة الصفراء 346 مرة، بينما أشر البطاقة الحمراء 9 مرات، واحتسب 37 ركلة جزاء.

كما أدار "معروف" مباراتين في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وأشهر البطاقة الصفراء 4 مرات، ولم يخرج البطاقة الحمراء، كما أدار مباراتين في كأس مصر، وأخرج 3 إنذارات، وحالة طرد وحيدة واحتسب ركلة جزاء.

وأدار الحكم المصري مباراتين في بطولة الدوري التونسي، وأشهر خلالهما البطاقة الصفراء 12 مرة، كما سبق وأدار مباريات في بطولة أمم إفريقيا تحت 17 عامًا، ومباراتين وديتين.

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- ماذا يفعل الزمالك مع صافرة "معروف"؟

أدار محمد معروف 16 مباراة للزمالك خلال مشواره التحكيمي، فاز الفارس الأبيض في 11 مباراة، وتعادل في 4 مباريات، وخسر مباراة وحيدة، أشهر البطاقة الصفراء للاعبي الزمالك 16 مرة، وبطاقة حمراء وحيدة، واحتسب للفريق 6 ركلات جزاء.

أما بالنسبة لمنافسي الزمالك أشهر لهم البطاقة الصفراء 30 مرة، ولم يشهر البطاقة الحمراء، ولم يحتسب ضد الفارس الأبيض أي ركلات جزاء.

- ماذا يفعل المقاصة مع صافرة "معروف"؟

أدار محمد معروف 8 مباريات لمصر المقاصة خلال مشواره التحكيمي، فاز في مباراتين، وتعادل في مثلهما، وخسر 4 مباريات، اشهر البطاقة الصفراء 19 مرة للاعبي الفريق الفيومي، ولم يشهر للاعبيه البطاقة الحمراء، كما لم يحتسب ركلات جزاء للمقاصة.

أما بالنسبة لمنافسي المقاصة، أشهر للاعبين 17 بطاقة صفراء، ولم يسجل أي حالة طرد، بينما احتسب ضد الفريق الفيومي ركلتي جزاء فقط.

- مواجهات الزمالك والمقاصة

تقابل الزمالك مع مصر المقاصة في 12 مباراة جاءت جميعًا في بطولة الدوري المصري الممتاز، فاز الفريق الفيومي في 6 مباريات (منها فوز اعتباري بعد انسحاب الزمالك)، مقابل 5 انتصارات للفارس الأبيض، وحسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة وحيدة بينهما.

سجل الزمالك 19 هدفًا خلال مواجهاته ضد المقاصة، بينما استقبلت شباكه 18 هدفًا (منها هدفين اعتباريين بعد إنسحاب الزمالك).