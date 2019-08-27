رياضة | سارة نونو تكتفي بفضية السلاح بالألعاب الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سارة نونو تكتفي بفضية السلاح بالألعاب الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكتفت اللاعبة المصرية سارة نونو بالميدالية الفضية في منافسات السلاح، لتضيف ميدالية جديدة لبعثة مصر المشاركة في الألعاب الإفريقية المقامة حاليا بالمغرب.

وخسرت اللاعبة المصرية نهائي السلاح للسيدات أمام منافستها المصنفة عالميا التونسية سارة بسيس، لتنجح التونسية في الفوز بنتيجة ١٥-٩.