رياضة | "سبورت" تكشف رد باريس على عرض برشلونة الأخير لضم نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سبورت" تكشف رد باريس على عرض برشلونة الأخير لضم نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم نادي برشلونة عرضاً جديداً من أجل ضم النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا من صفوف باريس سان جيرمان وينتظر أن يكون ضمن الصفقة اثنين من لاعبي البارسا ومن بينهم اسم معروف وهو عثمان ديمبلي جناح الفريق.

كشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية، عن نتيجة اجتماع ممثلي نادي برشلونة مع نظرائهم في باريس سان جيرمان حول قضية نيمار دا سيلفا الذي أعلن رغبته للمقربين منه برغبته في الرحيل عن صفوف النادي الفرنسي بعد موسمين في صفوف الفريق بعد رحيله عن البارسا عام 2017.

واجتمع مسؤولو الجانبين اليوم الثلاثاء من أجل الاستقرار على حل بشأن اللاعب البرازيلي الذي يرفض الاستمرار مع باريس ويرغب في العودة مجدداً إلى برشلونة قبل إغلاق نافذة سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت الصحيفة الإسبانية أن اللقاء بين باريس سان جيرمان وبرشلونة حول نيمار قد انتهى بدون اتفاق، ومع ذلك، سوف يواصلون التفاوض ويبحثون عن حل، مع تفاؤل الجانب البرشلوني في إنه بإمكانهم إبرام صفقة الموسم وعودة البرازيلي لـ"كامب نو" قبل 2 سبتمبر.

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وكان إريك أبيدال وخافيير بورداس وأوسكار غراو حاضرين نيابة عن برشلونة في الاجتماع، في حين كان ممثلو باريس سان جيرمان هو ليوناردو، مديرهم الرياضي بالإضافة إلى محامي الرئيس ناصر الخليفي.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن نادي برشلونة قدم عرضًا بقيمة 170 مليون يورو والدفع على أقساط مختلفة، في حين طلب باريس سان جيرمان مبلغ 100 مليون دولار بالإضافة إلى نيلسون سيميدو والفرنسي عثمان ديمبيلي.

وأشارت الصحيفة الكتالونية أن مسؤولي برشلونة يشعرون بالتفاؤل نظرا لأن نيمار يفضل العودة إلى "كامب نو" ويرفض مبدأ الانتقال إلى ريال مدريد وذلك بشكل علني.

ودخل نادي برشلونة في مفاوضات على ضم نيمار وذلك منذ بداية فترة الانتقالات الصيفية الحالية ولكن المفاوضات كانت معقدة نظراً لأن ريال مدريد ويوفنتوس دخلوا على خط المفاوضات من أجل ضم اللاعب وبالتحديد الأبيض ولكن يوفنتوس بنسبة كبيرة انسحب من الصفقة.

والجدير بالذكر أن البرازيلي نيمار قد انضم لصفوف باريس سان جيرمان وذلك خلال عام 2017 حيثُ تم دفع مبلغ 222 مليون يورو وهو قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع برشلونة.