رياضة | أبو القاسم يحصد ذهبية السلاح وأبوالمجد فضية الجلة بدورة الألعاب الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبو القاسم يحصد ذهبية السلاح وأبوالمجد فضية الجلة بدورة الألعاب الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج علاء أبو القاسم، لاعب المنتخب الوطني الأول للسلاح، بالميدالية الذهبية والمركز الأول في منافسات السلاح بدورة الألعاب الإفريقية المقامة بالمغرب.

فاز علاء أبو القاسم في المباراة النهائية على بطل تونس بنتيجة 15 - 5، فيما حقق محمد عاشور المركز الثالث والميدالية البرونزية.

يرأس بعثة مصر في السلاح عبدالمنعم الحسيني رئيس اتحاد السلاح ويضم الجهاز الفني كلا من ماهر حمزة المدير الفني وشريف البكري مدرب العام سلاح السيف واسلام جمال مدرب سيف المبارزة. Advertisements كما توج محمد مجدي حمزة لاعب المنتخب الوطني الأول لألعاب القوى، بالميدالية الفضية لمسابقات الرجال لدفع الجلة بمنافسات ألعاب القوى بدورة الألعاب الإفريقية المقامة في المغرب. كما حقق مصطفى عمرو الميدالية البرونزية لنفس المسابقة بينما حقق الذهبية لاعب نيجيريا. يقود منتخبنا الوطني المدير الفني ياسر داوود ومحمد عباس مدرب عدو وياسر فتحي مدرب الجلة وعبدالناصر الخولي مدرب مشي ووأيمن بركات مدرب مطرقة وخالد شوقي مدرب مطرقة رجال ود نجوى ابراهيم اخصائي علاج طبيعي وناديه حمدي ادارية. يرأس البعثة مجدي عبد البديع وفكري العقل عضوا مجلس إدارة اتحاد القوى وخالد الكينج نائب رئيس الاتحاد والمشرف على البعثة وحضر المنافسات سيف شاهين رئيس الاتحاد.

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