رياضة | مصطفى رمضان يحقق فضية العشاري بألعاب القوى بدورة الإفريقية بالمغرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصطفى رمضان يحقق فضية العشاري بألعاب القوى بدورة الإفريقية بالمغرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق مصطفى رمضان المركز الثاني والميدالية البرونزية في منافسات العشاري بألعاب القوى بدورة الألعاب الإفريقية المقامة بالمغرب. المدير الفني ياسر داوود ومحمد عباس مدرب عدو وياسر فتحي مدرب الجلة وعبدالناصر الخولي مدرب مشي ووأيمن بركات مدرب مطرقة وخالد شوقي مدرب مطرقة رجال ود نجوى ابراهيم اخصائي علاج طبيعي وناديه حمدي ادارية. يرأس البعثة مجدي عبد البديع وفكري العقل عضوا مجلس إدارة اتحاد القوى وخالد الكينج نائب رئيس الاتحاد والمشرف على البعثة وحضر المنافسات سيف شاهين رئيس الاتحاد.

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