رياضة | تشكيل الاتحاد أمام الهلال في دوري أبطال آسيا.. شاهد yalla shoot بث مباشر الهلال والاتحاد on line

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل الاتحاد أمام الهلال في دوري أبطال آسيا.. شاهد yalla shoot بث مباشر الهلال والاتحاد on line والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن خوسيه لويس سييرا المدير الفني لفريق الاتحاد السعودي، عن التشكيلة الأساسية لفريقه خلال مباراته أمام فريق الهلال، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات ذهاب دور الربع نهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

وكان لويس سييرا قد عاد لتدريب الاتحاد في نهاية الموسم الماضي، وانقذ الفريق من الهبوط إلى الدرجة الثانية بعد تخبط في النتائج طوال الموسم، وقاده إلى ربع نهائي كأس دوري أبطال آسيا، ويقدم الفريق تحت قيادته مستويات كبيرة تجعله ينافس على جميع البطولات.

وسيبدأ فريق الهلال بالتشكيل الآتي أمام منافسه الاتحاد :-

حراسة المرمى : فواز القرني. خط الدفاع : حمدان الشمراني - عبد المحسن فلاته - زياد الصحفي - سعود عبد الحميد. خط الوسط : إميليانو فيكيو - خالد السميري - عبد الإله المالكي - كارلوس فيلانويفا - لويس خيمينيز. خط الهجوم : رومارينيو. Advertisements وسوف تقام المباراة بين فريق الاتحاد والهلال في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت دولة الإمارات. وسوف يستضيف الاتحاد نظيره الهلال اليوم على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في محافظة جدة، وذلك من أجل تحقيق نتيجة إيجابية على أرضه تساعده في التأهل لنصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا للمرة الأولى منذ سنوات طويلة، بينما يريد الازرق للفوز وخطف بطاقة التأهل من العميد وتحقيق اللقب المفقود عن خزائن النادي. وكان اتحاد جدة قد أقصى الهلال من ثمن نهائى دورى أبطال آسيا 2011 بثلاثة أهداف مقابل هدف. وعاد اتحاد جدة وتغلب على الهلال فى ذهاب نصف نهائى كأس الملك بثلاثة أهداف دون رد ذات العام، ليتعادلان 1-1 فى مواجهة الإياب فى 19 من ذات الشهر، والتى خرج على أثرها من البطولة. ويتكرر السيناريو بين الفريقين، عندما يتواجهان اليوم الثلاثاء، فى ذهاب دورى أبطال آسيا على ملعب الجوهرة فى جدة، قبل أن تجدد اللقاء إياباً فى 17 من سبتمبر المقبل على ملعب جامعة الملك سعود فى الرياض.



Advertisements