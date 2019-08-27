رياضة | يوسف يحاضر لاعبي الأهلي.. تدريبات منفردة لرمضان ومروان محسن وإكرامي يواصل التأهيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوسف يحاضر لاعبي الأهلي.. تدريبات منفردة لرمضان ومروان محسن وإكرامي يواصل التأهيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد محاضرة فنية مع اللاعبين قبل مران الفريق استعدادا لمواجهة كانو سبورت الغيني الإستوائي في دوري أبطال إفريقيا.

كما خاض مروان محسن ورمضان صبحي ثنائي الفريق، تدريبات منفردة على هامش المران لتجهيزهم للمباريات المقبلة.

كان مروان محسن، عاد من قضاء إجازة بسبب زواجه قبل مواجهة إطلع بره، فيما عاد رمضان صبحي من شكواه للإصابة قبل حصول الفريق على راحة سلبية.

على جانب آخر أدى شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي تدريبات منفردة تحت إشراف طارق سليمان مدرب حراس الفريق الأحمر، على هامش المران الجماعي للفريق اليوم الثلاثاء، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة. Advertisements ويؤدي إكرامي المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي قبل الانتظام في التدريبات الجماعية للأهلي، استعدادا للمباريات التي سيخوضها الفريق بالموسم الجديد. واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم على ستاد مختار التتش عقب الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة 3 أيام بعد الفوز على إطلع بره بنتيجة 9-0. كما خاض محمد محمود تدريباتٍ منفردةً، تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل بالنادي، وقام اللاعب بتنفيذ البرنامج الذي يخضع له لتجهيزه للمشاركة الجماعية بعد تعافيه من الإصابة. ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت الغيني الإستوائي، أحد أيام 13 أو 14 أو 15 سبتمبر المقبل، ضمن منافسات ذهاب دور ال32 لدوري أبطال إفريقيا. كما يحضر الأهلي بصفته حامل لقب الدوري العام لمواجهة الزمالك بصفته حاملا لمسابقة كأس مصر، يوم 18 سبتمبر المقبل ضمن منافسات كأس السوبر المصري.

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