رياضة | التشكيلة الأساسية للهلال في مواجهة الاتحاد بدوري أبطال آسيا.. مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر live

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيلة الأساسية للهلال في مواجهة الاتحاد بدوري أبطال آسيا.. مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر live والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رازفان لوشيسكو المدير الفني لفريق الهلال السعودي، عن التشكيلة الأساسية لفريقه خلال مباراته أمام فريق اتحاد جدة، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات ذهاب دور الربع نهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

وسوف تقام المباراة بين فريق الاتحاد والهلال في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت دولة الإمارات.

وسيبدأ فريق الهلال بالتشكيل الآتي أمام منافسه الاتحاد :- عبد الله المعيوف - ياسر الشهراني - علي البليهي - جانج هيون سون - عبد الله الحافظ - سلمان الفرج - سالم الدوسري - محمد كنو - سيباستيان جيوفينكو - أندريه كاريلو - بافيتيمبي جوميز. ولم يتعمد لوشيسكو على الدوسري بشكل أساسي في مباراة الدوري أمام فريق أبها، والتي انتهت بفوز الهلال بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين في افتتاحية دوري الأمير محمد بن سلمان هذا الموسم، وقلب الازرق تأخره في المباراة لانتصار كبير امام جماهير وعلى ملعبه. وسوف يستضيف الاتحاد نظيره الهلال اليوم على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في محافظة جدة، وذلك من أجل تحقيق نتيجة إيجابية على أرضه تساعده في التأهل لنصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا للمرة الأولى منذ سنوات طويلة، بينما يريد الازرق للفوز وخطف بطاقة التأهل من العميد وتحقيق اللقب المفقود عن خزائن النادي. Advertisements وكان اتحاد جدة قد أقصى الهلال من ثمن نهائى دورى أبطال آسيا 2011 بثلاثة أهداف مقابل هدف. وعاد اتحاد جدة وتغلب على الهلال فى ذهاب نصف نهائى كأس الملك بثلاثة أهداف دون رد ذات العام، ليتعادلان 1-1 فى مواجهة الإياب فى 19 من ذات الشهر، والتى خرج على أثرها من البطولة. ويتكرر السيناريو بين الفريقين، عندما يتواجهان اليوم الثلاثاء، فى ذهاب دورى أبطال آسيا على ملعب الجوهرة فى جدة، قبل أن تجدد اللقاء إياباً فى 17 من سبتمبر المقبل على ملعب جامعة الملك سعود فى الرياض.



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