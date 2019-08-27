رياضة | حرس الحدود يضم مهاجم الزمالك السابق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حرس الحدود يضم مهاجم الزمالك السابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مسؤولو فريق حرس الحدود في اتمام انتقال مهاجم الزمالك السابق أحمد جعفر، لصفوف الفريق العسكري ضمن تدعيمات الموسم الجديد.

ووقع جعفر لحرس الحدود في حضور وكيل اعماله وطارق العشري المدير الفني للفريق، والذي حرص على ضم اللاعب لحاجة الفريق لمجهوداته الموسم المقبل في المنطقة الهجومية.

هذا ولم يظهر احمد جعفر مع طلائع الجيش الموسم الأخير بالشكل المطلوب، مما جعله يطلب الرحيل، والانضمام لصفوف حرس الحدود

وكان أحمد جعفر قد تلقى العديد من العروض العربية للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ودخل أكثر من نادي من دول الإمارات وعمان والأردن في مفاوضات مع اللاعب لضمه في الموسم المقبل، بعد أن فسخ تعاقده بالتراضى مع نادى طلائع الجيش.

Advertisements

من ناحية اخرى أتم مسؤولو نادي طلائع الجيش التعاقد مع محمد رضا ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

ووقع اللاعب على عقود انتقاله لمدة ثلاثة مواسم مقبلة، وذلك لتدعيم صفوف خلال الموسم الجديد، والرغبة في تحقيق مميز بجدول ترتيب الدوري العام.

وكان الجيش، أعلن ايضا في وقت سابق التعاقد مع أحمد علاء مدافع الأهلي، لمدة موسمين على سبيل الإعارة خلال الانتقالات الحالية.

وحرص أحمد جعفر مهاجم نادى الزمالك السابق، على التعليق بشكل رسمي على انضمامه إلى فريق حرس الحدود خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارى.

ونشر جعفر صورا من توقيع العقود مع الفريق السكندرى فى وجود طارق العشرى المدير الفنى لحرس الحدود، عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام.

وعلق مهاجم الحرس الجديد: "تحدى كبير مع نادى كبير ومدير فنى من المدربين اللى بعتز بيهم فى حياتى وأتمنى من الله التوفيق وأكون عند حسن ظنهم بى ودعواتكم الكريمة بالتوفيق يا رب.. حرس الحدود".

ويستعد حرس الحدود لمواجهة بيراميدز في مواجهة قوية ببطولة كأس مصر، في الدور ربع النهائي في مباراة هامة وقوية للفريق العسكري ويسعى طارق العشري المدير الفني للحرس لقيادة فريقه لتحقيق مفاجأة والمنافسة بقوة على لقب الكأس.

يذكر أن فريق حرس الحدود توج بلقب كأس مصر مرتين من قبل مع طارق العشري.

