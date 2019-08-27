رياضة | محمد مجدي يحقق فضية الجلة رجال ومصطفى عمرو البرونزية بدورة الألعاب الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد مجدي يحقق فضية الجلة رجال ومصطفى عمرو البرونزية بدورة الألعاب الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حقق محمد مجدي الميدالية الفضية لمسابقات الرجال لدفع الجلة بمنافسات ألعاب افي دورة الألعاب الإفريقية المقامة في المغرب.
حقق مصطفى عمرو الميدالية البرونزية لنفس المسابقة بينما حقق الذهبية لاعب نيجيريا.
المدير الفني ياسر داوود ومحمد عباس مدرب عدو وياسر فتحي مدرب الجلة وعبدالناصر الخولي مدرب مشي ووأيمن بركات مدرب مطرقة وخالد شوقي مدرب مطرقة رجال ود نجوى ابراهيم اخصائي علاج طبيعي وناديه حمدي ادارية.
يرأس البعثة مجدي عبد البديع وفكري العقل عضوا مجلس إدارة اتحاد القوى وخالد الكينج نائب رئيس الاتحاد والمشرف على البعثة وحضر المنافسات سيف شاهين رئيس الاتحاد.