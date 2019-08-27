الامارات | بالفيديو.. محمد صلاح يفعل "المستحيل" لإنقاذ كرة وسط بحيرة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر النجم المصري محمد صلاح، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”، فيديو طريف يظهر فيه وهو يركض بسرعة كبيرة على الماء لينقذ كرة قدم ركلها داخل أحد الأنهار في انجلترا.
وعلق محمد صلاح على الفيديو الذي نشره قائلاً: “السرعة والماء Speed + Water”، ويبدو أن المقطع جزء من إعلان لشركة “أديداس” الشهيرة، حيث قام بالإشارة إلى الحساب الرسمي للشركة.
ويظهر مو صلاح وهو يرتدي قميص وحذاء رياضي للشركة الرياضية ويركل الكرة إلى منتصف بحيرة ثم يعبره ركضًا، ليبدو وكأنه يسير فوق الماء دون أن يسقط، ولا يعرف ما إن كان الإعلان تم تصويره بإحدى الخدع السينمائية أم لا.
ولاقى الفيديو العديد من التعليقات من متابعي النجم المصري، فقال أحدهم: “أنت بتجري على الماية وأنا مبعرفش أعوم، طب إزاي”، وعلق آخرون: “صلاح يركض بسرعة لكي ينقذ الكرة من الغرق، الله على أخلاقك”، وعلق ثالث قائلاً: “صلاح البرمائي”.
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