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مفاجآت في تشكيل الهلال أمام الاتحاد بدوري أبطال آسيا

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019

الهلال

قام  المدير الفني للهلال السعودس الروماني رازفان لوشيسكو عن تشكيل الفريق الأول، لمواجهة الاتحاد، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

وقد صعد الهلال، إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، بعد تخطي عقبة مواطنه الأهلي، بينما صعد الاتحاد، بتغلبه على ذوب آهن أصفهان الإيراني.

وشهد تشكيل الهلال، مفاجأة مدوية، بالاعتماد على علي البليهي، قلب الدفاع، في مركز الظهير الأيسر.

-وجاء تشكيل فريق الهلال، كالتالي:

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في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

في  خط الدفاع: علي البليهي - عبدالله الحافظ - جانغ هيون سوو - ياسر الشهراني.

في خط الارتكاز: محمد كنو - سلمان الفرج.

في الوسط الهجومي: سالم الدوسري - سيباستيان جيوفينكو - أندريه كاريلو.

في  قلب الهجوم: بافتيمبي جوميز.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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