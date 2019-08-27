مفاجآت في تشكيل الهلال أمام الاتحاد بدوري أبطال آسيا

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019

الهلال

قام المدير الفني للهلال السعودس الروماني رازفان لوشيسكو عن تشكيل الفريق الأول، لمواجهة الاتحاد، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019.



وقد صعد الهلال، إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، بعد تخطي عقبة مواطنه الأهلي، بينما صعد الاتحاد، بتغلبه على ذوب آهن أصفهان الإيراني.

وشهد تشكيل الهلال، مفاجأة مدوية، بالاعتماد على علي البليهي، قلب الدفاع، في مركز الظهير الأيسر.

-وجاء تشكيل فريق الهلال، كالتالي:

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في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

في خط الدفاع: علي البليهي - عبدالله الحافظ - جانغ هيون سوو - ياسر الشهراني.

في خط الارتكاز: محمد كنو - سلمان الفرج.

في الوسط الهجومي: سالم الدوسري - سيباستيان جيوفينكو - أندريه كاريلو.

في قلب الهجوم: بافتيمبي جوميز.