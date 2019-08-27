روجيه فيدرر يتأهل لـ ختام موسم الرابطة العالمية لتنس المحترفين

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019

روجيه فيدرر

عزز روجيه فيدرر رقمه القياسي كأكثر لاعب مشاركة في البطولة الختامية لموسم الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين، بعدما تأهل للمرة الـ17 في تاريخه لها عقب فوزه في الدور الأول ببطولة أمريكا المفتوحة.



وذكرت الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين اليوم الثلاثاء أن فيدرر انضم لنوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول على العالم، ورافايل نادال، اللذان تأهلا للبطولة التي ستقام في نوفمبر (تشرين الثاني) بلندن، والتي تضم أفضل ثمانية لاعبين في هذا العام.

وتغلب فيدرر على الهندي سوميت ناجال بنتيجة 4 / 6 و6 / 1 و6 / 2 و6 / 4 الإثنين.

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وشارك فيدرر في البطولة الختامية للموسم منذ 2002، وغاب فقط عن نسختها في 2016.

وحقق فيدرر اللقب ستة مرات خلال الفترة مابين 2003 و2011، وصعد للدور قبل النهائي في أربع مناسبات أخرى.

وقال فيدرر: "أتطلع للعودة مرة أخرى إلى لندن واللعب في ملعب (o2). دائماً ما يكون من بين أهدافي هو التأهل للبطولة الختامية للموسم. أحب التنافس فيها بين أفضل اللاعبين".

وفاز فيدرر بثلاثة ألقاب في 2019 ليرفع عدد ألقابه إلى 102 كما تأهل فيدرر إلى نهائي بطولة ويمبلدون.