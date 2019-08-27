أهلي جدة يتفق مع نانت الفرنسي لضم لوكاس ليما

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019

لوكاس ليما

اتفقت إدارة نادي أهلي جدة السعودي، مع نانت الفرنسي لضم لاعبه البرازيلي لوكاس ليما، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لمدة ثلاثة أعوام.



وكشفت صحيفة الرياضية السعودية أن إدارة الأهلي اتفقت مع نانت على دفع مبلغ 5ر6 مليون يورو، للتعاقد مع ليما (27 عاماً) والذي يشغل مركز الظهير الأيسر.

وانضم ليما إلى صفوف نانت الفرنسي قادماً من أروكا البرتغالي في 2016، حيث شارك مع الفريق في 117 مباراة وسجل أربعة أهداف.

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أشعل البرازيلي لوكاس ليما، ظهير أيسر نادي نانت الفرنسي، أزمة كبرى في فريقه، بعد تلقيه عرضًا مغريًا من الأهلي.

ويسعى الأهلي، لتدعيم مركز الظهير الأيسر، نظرًا لعدم تواجد أي بديل لحسين عبدالغني "41 سنة"، وذلك بعد رحيل المصري عبدالشافي، وعودته لفريقه السابق الزمالك.

ووفقا لـ موقع “اوف سبورت” ان تمرد ليما، ورفضه المشاركة في تدريباته فريقه، لإجبار مجلس الإدارة على بيعه إلى الأهلي، قبل غلق باب الميركاتو الصيفي.

وأوضح الموقع، أن الأهلي، رفع عرضه المقدم إلى نانت، للتعاقد مع الظهير الأيسر البرازيلي، إلى 6 ملايين يورو.

جدير بالذكر أن ليما "27 سنة"، يلعب في صفوف نانت، منذ عام 2016، حيث شارك مع الفريق الأول، في 117 مباراة، سجل خلالها 4 أهداف، وصنع 11 آخرين.