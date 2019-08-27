إيكاردي خارج إنترميلان رغم تصريحات زوجته

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019
يحيط الغموض بمستقبل الأرجنتيني إيكاردي، مهاجم إنتر ميلان، مع فريقه، بعد إعلان كونتي المدير الفني عدم وجوده ضمن خططه مستقبلا.
وخرجت واندا إيكاردي زوجة ووكيله اللاعب الأرجنتيني، بتصريحات أوضحت خلالها أن المهاجم مستمر مع فريقه ولن ينتقل إلى أي مكان آخر، طبقا لتصريحات تلقتها من مسئولين في النادي الإيطالي.
وخرج ماروتا المدير التنفيذي لنادي إنترميلان، بتصريحات لـ "فوتبول إيطاليا" أوضح خلالها حقيقة ما قالته واندا زوجة إيكاردي.
وقال المدير التنفيذي للنادي أنه شعر بشئ من الإزعاج تجاه ما قالته واندا، سواء بسبب الطريقة أو التوقيت.
وتابع: يمكنني أن أنكر بشكل قاطع أن أي شخص في النادي تحدث مع إيكاردي بشأن استمراره في الفريق، لا سيما الرئيس ستيفن تشانغ.
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