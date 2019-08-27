ريال مدريد يزف بشرى سارة إلى جماهيره بخصوص المباراة المقبلة

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019
تنتظر جماهير ريال مدريد عودة النجم البلجيكي إيدن هازارد الذي تم التعاقد معه مؤخرا قادم من فريق تشيلسي، والذي لم يشارك في أي مباراة في الدوري بعد انقضاء جولتين.
ويرى الجهاز الطبي في ريال مدريد أن ترى الجماهير الملكية الظهور الرسمي الأول للوافد الجديد البلجيكي إيدين هازارد بعد تعافيه من إصابة حرمته من المشاركة في أول جولتين من الدوري الإسباني.
وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن هازارد يتعافى بشكل جيد، وقد يتواجد في قائمة فريقه في لقاء فياريال الأحد المقبل في الجولة الثالثة من الليغا.
وأبدى مدرب منتخب بلجيكا، الإسباني روبيرتو مارتينيز، تفاؤله بشأن لحاق هازارد بمباراتي "الشياطين الحمر" المقبلتين أمام سان مارينو واسكتلندا، في السادس والتاسع من الشهر المقبل.
وقال مارتينيز في تصريح صحفي: "شعور إيجابي تجاهه (هازارد)، لأنه يريد اللعب دائما، عموما يتعافى من الإصابة بسرعة وبشكل جيد".
وأضاف المدرب الإسباني: "إذا لعب ضد فياريال فيمكننا الاعتماد عليه".
وكان هازارد تعرض لإصابة عضلية أثناء التدريبات، قبيل مواجهة الريال وسيلتا فيغو في الأسبوع الأول من الدوري الإسباني.
ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في الدوري برصيد أربع نقاط، بعد فوزه على سيلتا فيغو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وتعادله مع بلد الوليد بهدف لمثله في الجولة الثانية.
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