Advertisements
الثلاثاء 27 أغسطس 2019
فرنانديز
ذكرت تقارير صحفية برتغالية، عن اقتراب ريال مدريد من حسم التعاقد مع مواطنها برونو فرنانديز لاعب وسط سبورتنج لشبونة، قبل غلق باب الانتقالات في 2 سبتمبر المقبل.
واوضحت الصحيفة البرتغالية "ألموندو" أن خورخي مينديز وكيل اللاعبين، دخل في مفاوضات مع سبورتنج لشبونة، بتكليف من ريال مدريد من أجل إنهاء صفقة فرنانديز.
وتابعت أن النجم الذي حصل على لقب أفضل لاعب في الدوري البرتغالي الموسم الماضي، أصبح قريبا من ارتداء قميص ريال مدريد مقابل 70 مليون يورو.
وعاد ريال مدريد، لصفقة اللاعب البرتغالي، بعد فشل جميع المحاولات مع مانشستر يونايتد من أجل الموافقة على رحيل الفرنسي بوجبا لصفوف الملكي في الانتقالات الصيفية الجارية.
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر ريال مدريد يستقر على بديل صفقة بوجبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.