ريال مدريد يستقر على بديل صفقة بوجبا

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019

فرنانديز

ذكرت تقارير صحفية برتغالية، عن اقتراب ريال مدريد من حسم التعاقد مع مواطنها برونو فرنانديز لاعب وسط سبورتنج لشبونة، قبل غلق باب الانتقالات في 2 سبتمبر المقبل.

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واوضحت الصحيفة البرتغالية "ألموندو" أن خورخي مينديز وكيل اللاعبين، دخل في مفاوضات مع سبورتنج لشبونة، بتكليف من ريال مدريد من أجل إنهاء صفقة فرنانديز.

وتابعت أن النجم الذي حصل على لقب أفضل لاعب في الدوري البرتغالي الموسم الماضي، أصبح قريبا من ارتداء قميص ريال مدريد مقابل 70 مليون يورو.

وعاد ريال مدريد، لصفقة اللاعب البرتغالي، بعد فشل جميع المحاولات مع مانشستر يونايتد من أجل الموافقة على رحيل الفرنسي بوجبا لصفوف الملكي في الانتقالات الصيفية الجارية.