مفاجآة .. اتحاد الكرة الجزائري يُقيل بلماضي تدري المنتخب

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019

في قرار مفاجأ لجماهير الكرة الجزائرية، اعلن اتحاد الكرة بيان أوضح فيه إقال جمال بلماضي، من تدريب الفريق الاول للمنتخب، قبل أن يواجه المغرب في التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2020.



وكشف الاتحاد الجزائري عن تنظيم جديد في الجهاز الفني لمنتخب المحليين، الذي سيقوده الفرنسي ​لودوفيك باتلي​، مدرب منتخب الجزائر دون 23 عاماً.

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وأوضح المصدر أن الجهاز المعاون لبلماضي في المنتخب الأول، سيتولى مساعدة باتلي، والمكون من عزيز بوراس، وعمار مرواني، وسارج رومانو، وزهير بن سديرة، إضافة إلى مدرب اللياقة البدنية فريدريك فور.

ولم يذكر الاتحاد الجزائري أسباب هذا القرار المفاجئ، علما بأن بلماضي، كان أعلن السبت الماضي عن قائمة تضم 22 لاعبا للمشاركة في معسكر إعدادي استعدادا لمواجهة "أسود الأطلس" في الـ 20 من الشهر المقبل، في ذهاب الدور المؤهل لنهائيات كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين 2020.

وسطع نجم بلماضي كمدرب، بعدما قاد منتخب الجزائر الأول، للتتويج بلقب بطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة التي استضافتها مصر.