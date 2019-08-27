محمد صلاح يواصل تدريباته مع ليفربول استعدادا لـ بيرنلي

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019
يواصل النجم الدولي المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، تحضيراته لمباراة بيرنلي والتي ستقام يوم السبت المقبل، بملعب الأخير ضمن الجولة الرابعة في اطار منافسات البريميرليج.
وقام لاعبو ليفربول، اليوم الثلاثاء، بخوض تدريبات جيدة استعدادا لمباراة السبت، التي يسعى من خلالها الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق، الحصول على الثلاث نقاط للحفاظ على صدارة الدوري الإنجليزي.
وكان محمد صلاح قد نجح في قيادة ليفربول للفوز على أرسنال بالجولة الماضية (3-1)، في مباراة شهدت تسجيله لهدفين، ليصل إلى هدفه الثالث بعد أن كان سجل أولى أهدافه مع الفريق أمام نوريتش سيتي.
ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط، ويبعد عن مانشستر سيتي بطل الدوري بالموسم الماضي بفارق نقطتين الذي كان خسرهم بعد سقوطه في فخ التعادل أمام توتنهام، قبل أن يستعيد السيتي توازنه بفوزه على فريق بورنموث 3 - 1 في الجولة الثالثة من البريميرليج.
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