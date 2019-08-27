تفاصيل الجلسة الخاصة بين برشلونة وباريس بشأن صفقة نيمار

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019
كشفت بعض التقارير ان انتهت جلسة منعقدة بين ادارتي باريس سان جيرمان وبرشلونة بشأن انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب النادي الباريسي إلى ملعب كامب نو دون الوصول لاتفاق معين.
وقام مسئولو نادي برشلونة الإسباني، صباح اليوم الثلاثاء، بالتوجه إلى العاصمة الفرنسية باريس، لبحث المفاوضات مع إدارة باريس لضم النجم البرازيلي.
وتواجد وفد رباعي من برشلونة متجهًا إلى باريس مكون من إيريك أبيدال مسؤول التعاقدات في البلوجرانا، بالإضافة إلى خافيير بورداس المدير الرياضي، وكارسكار جراو الرئيس التنفيذي لبرشولة وأندري كوري.
كما أكدت الصحيفة الإسبانية "موندو ديبورتيفو" أن ناصر الخليفي رئيس النادي الفرنسي لم يحضر الجلسة كما كان متوقعًا، كما لفتت إلى أن الأمور لم تُحسم بشكل نهائي ولكن من المتوقع أن يتم الانتهاء من الاتفاق قبل غلق نافذة الانتقالات الصيفية.
وأوضحت الصحيفة الكتالونية أن المحادثات بين مسئولي الناديين جرت بشكل إيجابي وعلى الرغم من عدم وجود اتفاق نهائي ، إلا أن برشلونة واثق من إنهاء الاتفاق قبل الثاني من سبتمبر الشهر القادم.
وكانت صحيفة لو باريزيان الفرنسية قد ذكرت أن برشلونة قدم عرضًا بقيمة 170 مليون يورو يتم تقسيمها على دفعتين إلا أنها رأت أن هذا المقترح لن يلق قبولًا من قبل إدارة باريس التي رفضت مقترح الإعارة وطلبت الحصول على الثنائي عثمان ديبملي ونيلسون سيميدو بجانب 100 مليون يورو.
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