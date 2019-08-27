بالفيديو.. صدمة قوية في الدوري البلغاري بسبب «قبلة رومانسية»

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019
قرر كريستالدو فارياس، لاعب لودوغوريتس البلغاري، الاحتفال بطريقة مثيرة خلال مواجهة فريقه امام سلافيا صوفيا في الدوري البلغاري.
وسجل كريستالدو هدف قرر حكم المباراة إلغائه عقب تسجيله، ليتوجه اللاعب إلى المدرجات حيث تتواجد زوجت، التي نزلت إلى اقرب نقطة له وإعطائه قبلة رومانسية.
لكن فرحة واندرسون لم تدم طويلًا عندما استدار للعودة إلى ميدان اللعب ليدرك أن الهدف قد أُلغي وأن الفرق لعبت بدونه.
وتألق البرازيلي واندرسون كريستالدو فارياس في بطولة لودوجوريتس البلغارية كواحد من أكثر الألعاب متعة في نهاية الأسبوع في عالم كرة القدم، بعد الهدف الذي تم إلغاء هدفه بسبب التسلل ، احتفل اللاعب بقبلة على صديقته قبل أن يخيب أمله بسبب النتيجة التي لم تتغير.
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