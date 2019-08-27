Advertisements
الثلاثاء 27 أغسطس 2019
علق الفرنسي كيليان مبابي، لاعب فريق باريس سان جيرمان، على الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة تولوزو في الدوري الفرنسي
وتحدث كيليان مبابى لاعب باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي عن اصابته العضلية التي ستبعده عن الملاعب لأسابيع حيث قال على انستجرام:” قد بدأت عملية الاستشفاء من الإصابة، أتطلع للعودة في أسرع وقت ممكن لأكون في خدمة فريقي والمنتخب”.
وأعلن بطل فرنسا، يوم الإثنين، أن مهاجمه مبابي سيغيب عن الملاعب أربعة أسابيع على الأقل، بينما سيغيب زميله المهاجم إدينسون كافاني ثلاثة أسابيع عقب إصابتهما في الفوز برباعية نظيفة على تولوز، يوم الأحد.
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر تعليق مبابي على الإصابة التي تعرض لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.