تعليق مبابي على الإصابة التي تعرض لها

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019

علق الفرنسي كيليان مبابي، لاعب فريق باريس سان جيرمان، على الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة تولوزو في الدوري الفرنسي

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وتحدث كيليان مبابى لاعب باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي عن اصابته العضلية التي ستبعده عن الملاعب لأسابيع حيث قال على انستجرام:” قد بدأت عملية الاستشفاء من الإصابة، أتطلع للعودة في أسرع وقت ممكن لأكون في خدمة فريقي والمنتخب”.

وأعلن بطل فرنسا، يوم الإثنين، أن مهاجمه مبابي سيغيب عن الملاعب أربعة أسابيع على الأقل، بينما سيغيب زميله المهاجم إدينسون كافاني ثلاثة أسابيع عقب إصابتهما في الفوز برباعية نظيفة على تولوز، يوم الأحد.