عودة نجم ريال مدريد للتدريبات استعداداً لـ فياريال

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019
كتب
وكالات
عاد المهاجم ماريانو دياز للمشاركة في التدريب الجماعي مع زملائه في ريال مدريد، استعداداً لمواجهة فياريال المرتقبة، الأحد المقبل.
أتم رجال المدرب الفرنسي، زين الدين زيدان، أول تدريب هذا الأسبوع استعداداً لخوض الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإسباني خلال الموسم.
وانضم ماريانو الذي لم يحضر الجلسات الأخيرة من التدريبات الجماعية، التي شارك فيها ثلاثة من لاعبي الفريق الرديف.
ويواصل ماركو أسينسيو، وبراهيم دياز، وإيدن هازارد، وخاميس رودريغيز عمليات التعافي، بينما تدرب البرازيلي رودريغو منفرداً.
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