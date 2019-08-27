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عودة نجم ريال مدريد للتدريبات استعداداً لـ فياريال

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وكالات 0 تبليغ

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019

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عودة نجم ريال مدريد للتدريبات استعداداً لـ فياريال

كتب

وكالات

عاد المهاجم ماريانو دياز للمشاركة في التدريب الجماعي مع زملائه في ، استعداداً لمواجهة فياريال المرتقبة، الأحد المقبل.

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أتم رجال المدرب الفرنسي، زين الدين زيدان، أول تدريب هذا الأسبوع استعداداً لخوض الجولة الثالثة من منافسات خلال الموسم.

وانضم ماريانو الذي لم يحضر الجلسات الأخيرة من التدريبات الجماعية، التي شارك فيها ثلاثة من لاعبي الفريق الرديف.

ويواصل ماركو أسينسيو، وبراهيم دياز، وإيدن هازارد، وخاميس رودريغيز عمليات التعافي، بينما تدرب البرازيلي رودريغو منفرداً.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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