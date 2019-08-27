سولشاير يعلق على رحيل فريد عن مانشستر يونايتد

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019

ذكرت تقارير صحفية بريطانية إن النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، رفض رحيل البرازيلي فريد هذا الصيف عن مسرح الأحلام رغم أن اللاعب لم يظهر مع الشياطين حتى الآن في مباريات البريميرليج بالموسم الحالي.

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وقالت صحيفة "فوتبول إيطاليا” أن فيورنتينا يرغب في التعاقد مع فريد، حيث يرى فيه البديل المناسب للثنائي رودريجو دي بول وسوسو، سيما وأن البرازيلي لم يشارك في أي مباراة مع الشياطين الحمر هذا الموسم حتى الآن.

وأشارت الشبكة المذكورة، إلى أن إدارة الفيولا قدمت بالفعل عرضاً تصل قيمته المالية إلى 20 مليون يورو للظفر بخدمات فريد، بحيث يتم دفع 16 مليون يورو مقدماً، إلى جانب 4 ملايين يورو كإضافات ومكافآت.