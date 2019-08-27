مفاجآة صادمة لنادي الهلال السعودي تخص صفقة كويلار

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019
الكولومبي كويلار لاعب وسط فلامنجو
اعلن الصحفي البرازيلي كاهي موتا، عن مفاجأة بشأن صفقة الكولومبي كويلار لاعب وسط فلامنجو، والذي دخل الهلال في مفاوضات معه للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية.
ويسعى نادي الهلال في الحصول على خدمات كويلار خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مقابل 8 ملايين يورو.
وكشف الصحفي بجريدة جلوبو أن إدارة فلامنجو قررت إعادة كويلار وتجميد إيقافه، والاستعانة به في مواجهة إنترناسيونال بربع نهائي كوبا ليبرتادوريس.
كانت إدارة فلامنجو قد قررت تجميد كويلار، بسبب مفاوضاته مع الهلال، وطلبه عدم الاعتماد عليه في المباريات المقبلة للفريق.
وفجر الصفحي البرازيلي، مفاجأة بأن فلامنجو لم يعد كويلار بالموافقة على بيعه لنادي الهلال بعد انتهاء مباراة إنترناسيونال.
وتابع أن فلامنجو تراجع عن موقفه بتجميد كويلار، على أمل أن يسحب نادي الهلال عرضه ويوقف مفاوضاته، خاصة مع اقتراب نهاية القيد في السعودية.
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