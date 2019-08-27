موعد عودة بيدرو لصفوف تشيلسي بعد الإصابة

Advertisements الثلاثاء 27 أغسطس 2019 كشفت تقارير بريطانية عن موعد عودة اللاعب بيدرو​ الذي تعرض لإصابة خلال عملية الاحماء قبل فوز ​تشيلسي​ نهاية الأسبوع الماضي 3-2 على نورويتش

وقالت صحيفة إيفنينغ ستاندرد البريطانية أن بيدرو 32 عام سيعةد الى صفوف الفريق مرة أخرى خلال منافسات الجولة الرابعة من ​الدوري الإنكليزي​ الممتاز بسبب إصابة. Advertisements ويعد بيدرو من الأبرز في صفوف البلوز حتى الآن في انطلاق الموسم، واعتمد عليه فرانك لامبارد في كل اللقاءات. Advertisements

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